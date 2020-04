Сервер OpenVPN на основе Ubuntu 18.04

В этой статье хочу поделиться своим опытом настройки сервера OpenVPN на основе Ubuntu 18.04 Server.

Для удобства статья будет разбита на 4 части:

Часть 1 — Настройка сетевой структуры сервера

В первую очередь разрешим нашему серверу пересылку пакетов на уровне ядра:

sudo vi /etc/sysctl.conf

Найдите и раскоментируйте следующий параметр:

net.ipv4.ip_forward=1

Затем применим сделанные изменения:

sudo sysctl -p

Далее настроим брандмауэр для правильной маршрутизации и маскарадинга трафика:

В первую очередь разрешим подключения к нашему серверу по протоколу SSH:

sudo ufw allow 22

или

sudo ufw allow OpenSSH

Далее разрешим входящие соединения на порт OpenVPN, в нашей конфигурации это будет стандартный порт 1194 и протокол udp:

sudo ufw allow 1194/udp

В параметрах UFW разрешим пересылку пакетов по умолчанию

sudo vi /etc/default/ufw

Заменим строчку DEFAULT_FORWAD_POLICY=»DROP» на DEFAULT_FORWAD_POLICY=»ACCEPT«

Добавим правила маскарадинга в таблицу NAT что-бы клиенты могли выходит в интернет используя наш сервер как шлюз по умолчанию:

sudo vi /etc/ufw/before.rules

Добавим после последнего знака «#» таблицу nat и правила к нашей openvpn сети (имеющиеся правила НЕ УДАЛЯТЬ), вместо eth0 нужно подставить название вашей сетевой карты. узнать можно выполнив команду ip route | grep default

*nat

:POSTROUTING ACCEPT [0:0]

-A POSTROUTING -s 172.20.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

COMMIT

Сохраните и закройте файл

Запустим наш брандмауэр (возможно потребуется подтверждение запуска, нажать «y»):

sudo ufw enable

На этом часть — 1 закончена, переходим к следующей.

Часть — 2. Настройка центра сертификации EasyRSA

Сервер и клиенты OpenVPN используют сертификаты для установления и соединений и шифрования трафика, поэтому нам потребуется собственный центр сертификации. В рекомендациях OpenVPN указано что центр сертификации должен находиться на отдельном физическом сервере, но мы установим его вместе с серером OpenVPN.

Скачаем последнюю версию EasyRSA с GitHub проекта:

wget https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/releases/download/v3.0.6/EasyRSA-unix-v3.0.6.tgz

Распакуем скачанный архив и перейдем в полученную директорию:

tar xvf EasyRSA-unix-v3.0.6.tgz

sudo chmod -R 700 EasyRSA-v3.0.6

cd EasyRSA-v3.0.6

Создадим файл с настройками переменных:

cp vars.example vars

Раскоментируем значения переменных, при желании их можно изменить, но нельзя оставлять незаполненными:

vi vars

Удалите знак «#» у следующих значений:

#set_var EASYRSA_REQ_COUNTRY «US»

#set_var EASYRSA_REQ_PROVINCE «California»

#set_var EASYRSA_REQ_CITY «San Francisco»

#set_var EASYRSA_REQ_ORG «Copyleft Certificate Co»

#set_var EASYRSA_REQ_EMAIL «[email protected]»

#set_var EASYRSA_REQ_OU «My Organizational Unit

Сохраните и закройте файл.

Инициализируем наш центр сертификации:

./easyrsa init-pki

touch pki/.rnd

./easyrsa build-ca nopass

./easyrsa gen-dh

*выполнение займет некоторое время

Центр сертификации настроен и готов подписывать сертификаты сервера и клиента, а следовательно Часть — 2 закончена, идем дальше.

Часть — 3. Настройка серверной части OpenVPN

Установим OpenVPN на наш сервер:

sudo apt install openvpn

Сгенерируем и подпишем сертификат сервера:

cd ~/EasyRSA-v.3.0.6

openvpn —genkey —secret ta.key

./easyrsa gen-req server nopass

./easyrsa sign-req server server

*необходимо набрать «yes» и нажать Enter

Скопируем сертификаты сервера и центра сертификации в каталог нашего OpenVPN сервера:

sudo cp ~/EasyRSA-v.3.0.6/pki/ca.crt /etc/openvpn

sudo cp ~/EasyRSA-v.3.0.6/ private/ca.key /etc/openvpn



sudo cp ~/EasyRSA-v.3.0.6/ta.key /etc/openvpn

sudo cp ~/EasyRSA-v.3.0.6/pki/dh.pem /etc/openvpn

sudo cp ~/EasyRSA-v.3.0.6/ pki/issued/server.crt /etc/openvpn

sudo cp ~/EasyRSA-v.3.0.6 /pki/private/server.key /etc/openvpn

sudo touch /etc/openvpn/ipp.txt

Создадим конфигурационный файл нашего OpenVPN сервера:

sudo vi /etc/openvpn/server.conf

Добавим в него следующие параметры:

port 1194

proto udp

dev tun

ca ca.crt

cert server.crt

key server.key # This file should be kept secret

dh dh.pem

topology subnet

server 172.20.0.0 255.255.255.0

ifconfig-pool-persist ipp.txt 0

push «redirect-gateway def1 bypass-dhcp»

push «dhcp-option DNS 8.8.8.8»

push «dhcp-option DNS 8.8.4.4»

;client-to-client

;duplicate-cn

keepalive 10 120

tls-auth ta.key 0 # This file is secret

key-direction 0

cipher AES-256-CBC

auth SHA256

user nobody

group nogroup

persist-key

persist-tun

status /var/log/openvpn/openvpn-status.log

verb 3

explicit-exit-notify 1

Сервер будет принимать клиентские соединения на порту 1194 по протоколу UDP, использоваться как основной шлюз для клиентов и использовтаь DNS от Google. IP адрес нашего сервера в openvpn сети будет 172.20.0.1.

Если необходимо чтобы клиенты соединлись между собой с помощью сервера, раскоментируйте строку ;client-to-client.

Eсли хотите использовать 1 сертификат на нескольких устройствах, раскоментируйте строку ;duplicate-cn.

Самое время запустить наш, только-что сконфигурированный сервер OpenVPN:

На это настройка серверной части, а следовательно Часть — 3 завершена. Переходим к финальной стадии настройки сервера OpenVPN.

Часть — 4. Настройка клиентской части сервера OpenVPN

Финальная часть посвящена настройки конфигурации, созданию и отзыву клиентских сертификатов нашего сервера OpenVPN.

Создадим директорию-хранилище клиентских сертификатов, содержащую в себе базовую конфигурацию для всех клиентов:

cd

mkdir -p client-configs/files

mkdir -p client-configs/keys

chmod 700 -R client-configs/

Создадим файл базовой конфигурации всех клиентских сертификатов:

cd ~/client-configs

vi base.conf

*скопируйте в него селдующие параметры, заменив 12.34.56.78 на внешний IP адрес Вашего OpenVPN сервера:

client

dev tun

proto udp

remote 12.34.56.78 1194

resolv-retry infinite

nobind

user nobody

group nogroup

persist-key

persist-tun

#ca ca.crt

##cert client.crt

##key client.key

remote-cert-tls server

#tls-auth ta.key 1

cipher AES-256-CBC

auth SHA256

key-direction 1

verb 3

# script-security 2

# up /etc/openvpn/update-resolv-conf

# down /etc/openvpn/update-resolv-conf

Скопируем необходимые файлы в директорию клиентских ключей:

cp ~/EasyRSA-v.3.0.6/pki/ca.crt ~/client-configs/keys



cp ~/EasyRSA-v.3.0.6/ private/ca.key ~/client-configs/keys



cp ~/EasyRSA-v.3.0.6/ta.key ~/client-configs/keys

Сгенерируем и подпишем наш первый пользовательский сертифика под названием cl1:

cd ~/EasyRSA-v3.0.6

./easyrsa gen-req cl1 nopass

./easyrsa sign-req client cl1

Скопируем полученные сертификат и ключ в клиентскую директорию:

cp ~/EasyRSA-v.3.0.6/pki/issued/cl1.crt ~/client-configs/keys

cp ~/EasyRSA-v.3.0.6/pki/private/cl1.key ~/client-configs/keys

Создадим простой скрипт генерации файлов .ovpn на основе созданных нами сертификатов

touch ~/client-configs/ovpn.sh

vi ovpn.sh

Добавим в этот файл слудеющий сценарий:

#!/bin/bash

# First argument: Client identifier

KEY_DIR=~/client-configs/keys

OUTPUT_DIR=~/client-configs/files

BASE_CONFIG=~/client-configs/base.conf

cat ${BASE_CONFIG} \

<(echo -e ‘<ca>’) \

${KEY_DIR}/ca.crt \

<(echo -e ‘</ca>

<cert>’) \

${KEY_DIR}/${1}.crt \

<(echo -e ‘</cert>

<key>’) \

${KEY_DIR}/${1}.key \

<(echo -e ‘</key>

<tls-auth>’) \

${KEY_DIR}/ta.key \

<(echo -e ‘</tls-auth>’) \

> ${OUTPUT_DIR}/${1}.ovpn

*сохраните и закройте файл

Зделаем на скрипт исполняемым:

chmod +x ~/client-configs/ovpn.sh

Создадим наш клиентский .ovpn файл который содаржит все данные для подклчения к серверу:\

cd ~/client-configs

sudo ./ovpn.sh cl1

Если все выпонено верно, в директории ~/client-cinfigs/files появится файлв cl1.ovpn. Нужно скопировать его на клиентское устройство, установить OpenVPN Client и подключиться к наему серверу.

Для того что-бы отозвать клиентский сертификать необходимо перейти в директориею ~/EasyRSA-v3.0.6 и выполнить слудеющие команды:

cd ~/EasyRSA-v.3.0.6

./easyrsa revoke cl1

*необходимо набрать «yes» и нажать Enter

./easyrsa gen-crl

sudo cp pki/crl.pem /etc/openvpn

В конфигурационный файл /etc/openvpn/server.conf добавте слудующий параметр: crl-verify crl.pem

Перезагрузите сервер: sudo systemctl restart [email protected]

После этого сервер не сможет принимать запрос на подключение от клиента cl1.ovpn

На этом все, наш сервер работает, клиенты подключаются и при необходимости видят друг-друга. В случае необходимости клиентский сертификат может быть отозван и перевыпущен снова. Конечно есть более тонкие и детальные настройки, но этого мануала достаточно чтобы соединять офисы филиалов, или шифровать трафик в публичном Wi-Fi.